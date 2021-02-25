شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامتك يا أبو سلمان».. مغردون: «لا بأس يا حبيب الشعب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقب الإعلان عن إجراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، تكللت ولله الحمد بالنجاح، تصدر هاشتاق «سلامتك يا أبو سلمان» مواقع التواصل، تعبيرا عن حالة الحب لسموه

وجاءت ردود الفعل عفوية وتلقائية من قبل المواطنين؛ متمنين له بالسلامة، وهو ما يعكس المحبة التي يتمتع بها سموه في قلوب جميع المواطنين، والتقدير الكبير الذي يحظى به من الجميع.

وغرد أحد المواطنين قائلا: «‏لاباس طهور إن شاء الله ، ألف سلامة لنور الوطن ودرعه وحزامه».

وأضاف آخر: «لا باس يا حبيب الشعب». وكتب آخر: «أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه، ويديم عليه الصحة، ويجمع له بين الأجر والعافية».

وقال أحد المغردين: «‏الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد الأمين، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة و أن يمتعه بالعافية وأن يحفظه وأن يجعله ذخراً لبلادنا ولشعبها العظيم».