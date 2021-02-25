الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

الخثلان: هذا الدعاء مهم يوميًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن هناك دعاءً عظيمًا ينبغي الدعاء به يوميًا.

دعاء مهم يوميًا:

وقال الخثلان في تغريدة له عبر حسابه موقع تويتر، اليوم، إنه لا بد ألا يمر عليك يوم إلا وقد دعوت الله وسألته الجنة والاستعادة منه من النار.

واستدل بقوله تعالى: “فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز”.

نزول المطر:

كما أوضح ما ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر.

وقال “السنة أن يقول المسلم بعد المطر مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صيباً نافعاً ويسأل البركة في هذا المطر ”

وأضاف الدكتور سعد الخثلان “عند نزول المطر يمكن للمسلم أن يكشف عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، بأن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها، وهذا من السنة خاصة في بداية المطر”.

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