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تراجع أرباح الواحة السنوية 28% إلى 40.6 مليون ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

تراجع أرباح الواحة السنوية 28% إلى 40.6 مليون ريال

بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة “الواحة”، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعًا في صافي الربح قدره 28.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية “تداول”، إن صافي الربح بلغ 40.6 مليون ريال، مقابل 56.635 مليون ريال خلال 2019.

تراجع الأرباح: 

وعزت الواحة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متأثرة بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية التي هي العنصر الرئيسي في تحديد أسعار البيع، فيما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%.

وكان تراجع الأرباح أيضًا سببه ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الأعوام من 2016 إلى 2018.

رصيد القروض: 

وقالت الشركة إن رصيد القروض طويلة الأجل في 31 ديسمبر 2020 بلغ 87.9 مليون ريال مقابل 128.79 مليون ريال بانخفاض قدره 31.75%، حيث إن الشركة تعتمد على تمويل معظم التوسعات الرأسمالية على التمويل الذاتي من قبل الشركة.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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