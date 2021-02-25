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تراجع أرباح الواحة السنوية 28% إلى 40.6 مليون ريال
بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة “الواحة”، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعًا في صافي الربح قدره 28.4%.
وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن صافي الربح بلغ 40.6 مليون ريال، مقابل 56.635 مليون ريال خلال 2019.
تراجع الأرباح:
وعزت الواحة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متأثرة بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية التي هي العنصر الرئيسي في تحديد أسعار البيع، فيما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%.
وكان تراجع الأرباح أيضًا سببه ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الأعوام من 2016 إلى 2018.
رصيد القروض:
وقالت الشركة إن رصيد القروض طويلة الأجل في 31 ديسمبر 2020 بلغ 87.9 مليون ريال مقابل 128.79 مليون ريال بانخفاض قدره 31.75%، حيث إن الشركة تعتمد على تمويل معظم التوسعات الرأسمالية على التمويل الذاتي من قبل الشركة.
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