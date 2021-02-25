ولي عهد البحرين: السعودية هي العمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن السعودية هي العمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية.

دور السعودية:

جاء ذلك خلال لقاء الأمير سلمان بن حمد مع رؤساء التحرير في البحرين، حيث أكد على الدور المحوري للشقيقة الكبرى السعودية، لأنها العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية، كما أنها عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدًا اعتزازه بما يجمع البحرين معها من وحدة الصف والهدف.

الوضع مع قطر:

وبالنسبة إلى الوضع مع قطر قال: ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬صمام‭ ‬أمان‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وأي‭ ‬حلٍ‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرضي‭ ‬الجميع‭ ‬ويحفظ‭ ‬ويحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويتطلع ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬المحصلة‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع،‭ ‬ونشير‭ ‬هنا‭ ‬بأنه‭ ‬تاريخيًا‭ ‬كانت‭ ‬البحار‭ ‬والحدود‭ ‬البحرية‭ ‬مفتوحة‭ ‬للصيادين‭ ‬بالبلدين‭ ‬لممارسة‭ ‬نشاطهم‭ ‬والحماية‭ ‬والانغلاق‭ ‬بدأ‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬وليس‭ ‬لحماية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭. ‬ومن‭ ‬يريد‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فنحن‭ ‬أول‭ ‬الداعمين‭ ‬لها‭ ‬ولكننا‭ ‬لن‭ ‬نتساهل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬ووفق‭ ‬اتفاق‭ ‬العلا‭ ‬فإن‭ ‬التواصل‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬والمملكة‭ ‬بادرت‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وبانتظار‭ ‬تجاوبهم،‭ ‬ونرحب‭ ‬باللقاء‭ ‬المباشر‭ ‬معهم‭. ‬



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