اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الجناح السعودي بمعرض آيدكس 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - أبو ظبي

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شهد الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات على هامش فعاليات المعرض مع مجموعة من الشركات العربية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

شراكات وتبادل معرفة في آيدكس 2021:

وتمثل الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة منصة نوعية لتطوير الصناعة الدفاعية والعسكرية في المملكة عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لا سيما في ظل الأولية الكبيرة التي تُوليها المملكة لقطاع الدفاع والأمن الوطني.

ووقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية لبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

مذكرة تفاهم مع بيلاروسيا:

كما وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بيلاروسيا مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، تهدف لوضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيقها.

اتفاقية مع لوكهيد مارتن:

في سياق متصل، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع الأسلحة، في آيدكس 2021 اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية، حيث ستمتلك الشركة السعودية 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% للشركة الأمريكية.

كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقية تعاون مع شركة نمر الإماراتية الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة، بهدف إنشاء إطار عمل للتعاون المستقبلي لاستكشاف الفرص لآلية جيس ذات الدفاع الرباعي في السعودية.

وأعلن معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، كشريك إستراتيجي في هذا الحدث العالمي الكبير الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة بين 6 إلى 9 مارس 2022، لتكون الشركة في طليعة الجهات المشاركة في الحدث، والعمل مع الجهات السعودية لاستعراض قدرات وإمكانات المملكة في صناعة الدفاع أمام كبرى الجهات العالمية المعنية بالقطاع.

اتفاقية مع اوقما:

أيضا وقعت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات اتفاقية تعاون وتبادل خبرات في آيدكس 2021 مع شركة اوقما البرتغالية في مجال صيانة طائرات C130.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تشارك في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 بجناح ضخم يضم تحت مظلته 12 شركة سعودية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية تحت شعار استثمر في السعودية.

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