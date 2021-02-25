الصحة: زيادة الفترة الزمنية بين جرعتي اللقاح تزيد من فعاليته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت وزارة الصحة، إن زيادة الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح كورونا، تزيد من فعالية اللقاح لمقاومة الفيروس بحسب دراسات علمية.

وأوضح حساب 937، التابع للوزارة على موقع تويتر، أن الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجابًا بزيادة المدة بين الجرعتين، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة لك بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وتوسعت وزارة الصحة في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الثلاثاء الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

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