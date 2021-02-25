تراجع أرباح العربي الوطني السنوية 31.5% إلى ملياري ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققًا تراجعًا في صافي الربح بنسبة 31.5%.

2.072 مليار ريال صافي ربح:

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن صافي الربح بلغ 2.072 مليار ريال، مقابل 3.023 مليار ريال خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات العربي الوطني بنسبة 21.5% إلى 5.99 مليار ريال، مقابل 7.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 27.6% ليصل إلى 2.572 مليون ريال، ويعزى الانخفاض بشكل رئيس إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الأتعاب والعمولات، والأرباح غير المحققة على الاستثمارات المدرجة في قائمة الدخل وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية قابله زيادة في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

مصاريف العمليات:

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات للبنك العربي الوطني بنسبة 3.9% ناتج بشكل رئيس من ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجار والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى.

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