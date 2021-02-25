كيفية حساب الضريبة المضافة 15% بالسعودية والسلع والخدمات المشمولة بها

قامت المملكة العربية السعودية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تسعى لتطبيقه، بفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات المقدمة المنشآت والهيئات بالمملكة، وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بأعمال تحصيل الضريبة الغير مباشرة، ويمكن اعتبارها من أهم مصادر الدخل القومي، ويتم تطبيقها في أكثر من 160 دولة حول العالم، وقد بدأت المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 في اعتمادها، وكانت نسبتها وقتها 5%، ووفقًا للقرارات الصادرة بالعام الماضي، فقد تم رفع النسبة إلى 15%، ولكن كيف يمكن حساب الضريبة المضافة؟

حساب الضريبة المضافة

يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة، الراغبين في حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15%، التي قامت المملكة بفرضها على أنواع من السلع والخدمات المقدمة باتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بضرب قيمة السلعة في الرقم 15

قم بقسمة ناتج الضرب على العدد 100

قم بجمع الناتج مع القيمة الأساسية للسلعة

فمثلًا، إذا كانت القيمة الأساسية للسلعة هي 200 ريال.

فإننا نقوم بحساب القيمة المضافة كالآتي:

نقوم بضرب 200 في 15 ليكون الناتج 3000 نقوم بقسمة 3000 على 100 ليكون الناتج 30 ريال وعند إضافة 30 إلى 200 يكون الناتج 230 وهي إجمالي القيمة بعد إضافة الضريبة.

الخدمات التي تشملها القيمة المضافة

القيمة المضافة تم فرضها بالمملكة العربية السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية والخدمات التالية:

الخدمات الخاصة بالتعليم الأهلي

الخدمات المقدمة للنقل الدولي

خدمات النفط ومشتقاته والغاز الطبيهي

خدمات قطاع الرعاية الخاصة

خدمات بيع وتأجير العقارات السكنية

خدمات بيع العقارات التجارية.

خدمات لا تشملها الضريبة المضافة

يوجد عدد من الخدمات المعفاة من تطبيق الضريبة المضافة، وفقًا للقرارات التي أصدرتها الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، وتلك الخدمات هي:

خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات والمراكز الحكومية. خدمات الأدوية الطبية خدمات النقل التي تتم محليًا. خدمات التعليم الحكومي خدمات نقل السلع لمجلس التعاون الخليجي خدمات تفعيل الحسابات الجارية في البنوك خدمات تأجير العقارات السكنية

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال موقعها الإلكتروني لأصحاب المنشئات، إمكانية التسجيل في نظام الضريبة المضافة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: