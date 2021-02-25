السعودية : ولي العهد محمد بن سلمان أجرى جراحة “ناجحة”

قال الديوان الملكي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خضع لـ “عملية جراحية ناجحة” لإزالة الزائدة الدودية في 24 فبراير / شباط ، وغادر المستشفى بعد وقت قصير من العملية.

وذكر الديوان الملكي أن الأمير البالغ من العمر 35 عاما خضع لعملية جراحية لالتهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض في الصباح. ووصف البيان الرسمي العملية بأنها تنظيرية ، ما يعني أنه لم يتم إجراء شق كبير.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، نشرت وسائل الإعلام الحكومية السعودية لقطات لولي العهد ، محاطًا بحاشيته ، يخرج من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، إلى سيارة مرسيدس سوداء تنتظر.

وأعلن الديوان الملكي “غادر المستشفى بصحة وعافية” ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

اكتسب الأمير محمد ، نجل الملك سلمان ، سلطات هائلة في المملكة منذ تعيينه وريثًا للعرش في عام 2017.

صعوده السريع ، وعدم القدرة على التنبؤ المفاجئ والجهود الطموحة وإصلاح الاقتصاد .

كجزء من مساعيه لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط ، أعلنت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في وقت سابق الأربعاء أن صندوق الثروة السيادية السعودي ينفق 3 مليارات دولار في مشروع جديد: تحويل مقاطعة جنوبية جنوبية بالقرب من حدود المملكة مع مزقتها الحرب. اليمن إلى وجهة سياحية رئيسية.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف إلى بناء ما يصل إلى 2700 غرفة فندقية و 1300 منزل إلى جانب مشاريع “ترفيهية وسياحية” أخرى في منطقة عسير الجبلية.

في إطار ما يسمى ببرنامج رؤية 2030 ، يهدف الأمير محمد بن سلمان إلى أن تساهم السياحة بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. توقفت حملة جذب الزوار والاستثمار الأجنبي في الأشهر الأخيرة وسط تفشي الوباء ، مما زاد من الضغط على الميزانية الوطنية.