شكرا لمتابعة خبر عن "الحبيب" يحذر من أخطاء مميتة عند شعور البعض بالضغط النفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي والأمين العام لإتحاد الأطباء النفسيين العرب ، اليوم الخميس من أخطاء مميته يقوم بها البعض عند التعرض للضغط النفسي .

وقال الدكتور طارق الحبيب أنه إذا كان تفاعل الفرد تجاه الضغط النفسي عن طريق التدخين أو الإفراط في تناول الكحوليات أو تناول الأطعمة غير الصحية، فإنه يزيد من خطر إصابته بارتفاع ضغط الدم والأزمة القلبية والسكتة الدماغية .