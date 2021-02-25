شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمات جديدة في منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم عن 5 خدمات جديدة في منصة مدرستى للفصل الدراسى الثاني.

وتتضمن الخدمات الجديدة المقدمة، وفقا لـ"المدينة"، خدمة نشر الإعلان المرغوب للفصل والمدرسة وتطبيق مصحف مدرستي الذي تم توفيره للطلاب و ذويهم، وخدمة تحكيم المحتوى من قبل المشرف التربوي فقط.

كما تتضمن الخدمات خدمة إدراج الخاصة بجزء من الأهداف التعليمية وتحسينات الجدول الدراسي تبعًا للخطط الدراسية الجديدة المحددة. وخدمة بنك الإثراءات لرفع المواد الإثرائية من خلال منصة مدرستي.