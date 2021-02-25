شكرا لمتابعة خبر عن الموعد المرجح لغرة رمضان وأول أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس ، الموعد المرجح لغرة رمضان وأول يام عيد الفطر المبارك .

وقال الدكتور عبد الله المسند أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل ، أما يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 م فهو أول أيام عيد الفطر .

ونصح الدكتور عبد الله المسند من لديه حجوزات ومناسبات أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يوم على الأرجح .