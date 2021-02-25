شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة إنقاذ مريضة صارعت الموت بسبب كورونا في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تمكن الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة في نجران من إنقاذ مريضة هندية كانت تصارع الموت بسبب إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وكانت " تيريسيا ريموند" البالغة من العمر 34 عاما تعاني من فشل الجهاز التنفسي، لكن الأطباء تمكنوا من نقلها من مستشفى شرورة إلى مستشفى الملك خالد.

وأكدت المواطنة الهندية أن الأطباء أنقذوا حياتها، وأن حالتها الصحيةمستقرة، مقدمة الشكر لكل الطاقم الطبي الذي أشرف على حالتها.