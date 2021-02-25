شكرا لمتابعة خبر عن شروط غريبة تدفع مأذوني الأنكحة لعدم إتمام عقد الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد بعض مأذوني الأنكحة أن هناك شروط غريبة في بعض حالات الزواج تضطرهم لرفض العقد والمغادرة لعدم منطقيتها .

وأكد مأذون النكاح جار الله الغامدي أن هناك فتيات تشترطن مؤخر صداق خيالي حال تزوج عليها ، أو تاريخ مميز للزواج أو عدم وجود حسابات للزوج على مواقع التواصل الإجتماعي أو شراء سيارة مميزة .

وأضاف أن هناك شروط تضطر المأذون للمغادرة مثل أن يعقد عليها غير وليها بدون إذن المحكمة ، أو الزواج سراً أو بغير ولي ، أو عدم وجو فحص طبي أو عدم وجود تصريح زواج في حال كان أحد الزوجين أجنبي .

وفي المقابل ، أكد " الغامدي " أن هناك شروط تكون مقبولة مثل اشتراط السكن المستقل ، أو حرية التصرف في الراتب أو إكمال التعليم .

وطالب مأذون النكح بمزيد من الصلاحيات لمأذوني الأنكحة مثل وجود مكاتب خاصة لهم ، وصلاحية المصادقة النهائية وأن يكون للمأذون رقم خاص للدخول على نظام ناجز لإتمام العقد بشكل نهائي ، وفقاً لـ " عكاظ " .