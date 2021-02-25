شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الحصيني لأجواء نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أجواءًا معتدلة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال الحصيني: " أجواء يومي الجمعة والسبت، جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاُ على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية ".

وأضاف: " اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات الوقائية من كورونا، وملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة " .

وتابع: " يوم السبت تظهر سحب محدودة ومتفرقة على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشمال المملكة قد تهطل بعض الأمطار، معظمها خفيفة ولعل الواقع أفضل ذروة الموجة الباردة الجمعة والسبت ".