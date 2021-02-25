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توقعات الحصيني لأجواء نهاية الأسبوع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أجواءًا معتدلة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال الحصيني: " أجواء يومي الجمعة والسبت، جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاُ على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية ".

وأضاف: " اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات الوقائية من ، وملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة " .

وتابع: " يوم السبت تظهر سحب محدودة ومتفرقة على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشمال المملكة قد تهطل بعض الأمطار، معظمها خفيفة ولعل الواقع أفضل ذروة الموجة الباردة الجمعة والسبت ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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