شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سائحة تروي موقفًا لها مع أسرة بنجران وتكشف مدى شعورها بالخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت سائحة أمريكية، أنها تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر بلدًا آمنًا للمرأة، وهذا عكس ما كانت تظنه من قبل.

وقالت السائحة التي زارت عدة مناطق في المملكة برفقة والدتها، في ردها على سؤال حول شعورها بالخطر بتواجدها في المملكة: " في السعودية أستطيع التجول ليلًا ومعي مليون دولار ولن يلمسني أحد ".

وأوضحت أن أول جولة لهما كانت في نجران، قائلة: " وصلنا في وقت متأخر من الليل وانتهى بنا الأمر نائمتين في السيارة لمدة ساعتين وشعرنا بالأمان ".

وأضافت: " أثناء التقاط بعض الصور، رأينا أسرة محلية، بدأت في التحدث إلى أمي والتقطوا لنا الصور ثم دعونا للعشاء، ورحبوا بنا في منزلهم وأصبحت نجران من أفضل محطاتنا في هذه الرحلة ".