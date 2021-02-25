شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أكثر من 8 آلاف فرصة عمل يوفرها تطوير السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الأكاديمي المتخصص في إدارة وتسويق السياحة حذيفة مدخلي، أن تطوير السودة سيخلق أكثر من 8 آلاف فرصة عمل.

وقال حذيفة مدخلي، إن القيمة الحقيقية للسياحة في تأثيرها غير المباشر، مضيفا: " عندما تنتعش السياحة في أي وجهة تنشط العديد من القطاعات المختلفة ".

وأضاف: " السياحة تخلق فرص استثمارية جيدة، وتحسن من مستوى دخل الأسرة وتنعش الاقتصاد بشكل كامل ".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، أطلق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة.