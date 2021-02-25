شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يغلق مجمعين تجاريين وينذر 17 منشأة تجارية أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

خلال جولة رقابية ميدانية قام بها سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي مساء أمس الأربعاء على المجمعات والمحلات التجارية الواقعة بشارع الإمام محمد بن سعود بمحافظة خميس مشيط يرافقه سعادة رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي وفريق من الكادر الفني بالبلدية تم ضبط عدة مخالفات ورصد عدة ملاحظات ثبت مخالفتها للإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا وعلى الفور وجه سعادة الأمين بإغلاقها وهي مجمعين تجارية بالإضافة إلى أربعة ‏منشآت صحية أخرى وذلك ‏لتدني مستوى النظافة العامة وعدم توفر الإشتراطات الصحية اللازمة ووجود بعض الملاحظات التي تم ضبطها أثناء الجولة.

من جهة أخرى وجه سعادة الأمين بإنذار عدد 17 منشأة تجارية وتطبيق المخالفة بحق ستة محلات تجارية أخرى وذلك لعدم الإلتزام بتطبيق الإشتراطات الإحترازية والتي تمثلت في عدم وجود ملصقات الوقوف الأرضية والتهاون بلبس الكمامات وعدم الحفاظ على مسافة التباعد اللازمة وعدم توفير المعقمات الكافية وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وفي ختام الجولة أكد سعادة الأمين الدكتور وليد الحميدي على حرصة وإهتمامه البالغ بتكثيف أعمال الرقابة مؤكداً على زملاءه مراقبي البلدية بتشديد الأعمال الميدانية وتكثيف الجهود لمتابعة جميع الأنشطة التجارية وعدم التهاون إطلاقاً في تطبيق كافة الإجراءات النظامية والاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا مؤكدا بأن المواطن شريك أساسي وعنصر هام في نجاح جميع أعمال البلدية ومنوهاً بضرورة تعاون المواطن بالإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 على مدار الساعة.