شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض" تُطلق دورة تدريبية لبرنامج (نمو) التطوعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أقامت "صحة الرياض" اليوم الخميس دورة تدريبية لبرنامج " نمو"، والذي أطلقه مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، بهدف تدريب 20,000 متطوعاً صحياً ومتطوعةً بالمملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويسعى البرنامج إلى تأهيل المشاركين وتعريفهم بممكنات وممارسات التطوع الصحي.

ويستهدف البرنامج تدريب عدد من قادة التطوع الصحي، إضافة إلى 20,000 متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية؛ على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية وبمالا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

ويهدف برنامج نمو إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالعمل التطوعي، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

ويتم تزويد المتدربين بأهم المهارات لمساعدتهم على تنفيذ أدوارهم التطوعية الصحية، وذلك من خلال 5 محاور، هي:" تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، وكذلك تدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وأيضاً تأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، إضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي".

يُشار إلى أن (نمو) يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة (الصحة)، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

كما أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة قد تأسس عام 2019 م ويعد أحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.