أطرف الكاريكاتيرات حول تهاون ومعاناة الموظفين

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تدور في أروقة المؤسسات والشركات الكثير من القصص حول تصرفات بعض الموظفين والمنسوبين، والتي ينتهي بعضها بالفصل، أو النقل، وفي ذات الوقت يشكو موظفون من تعامل يصفونه بغير المنصف من رؤسائهم في العمل.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

سعود الماضي- الجزيرة علي الغامدي- المدينة عبدالرحمن هاجد- الجزيرة عبدالله جابر- مكة سعود الماضي- الجزيرة عبدالرحمن هاجد- الجزيرة فهد الخميسي – الاقتصادية عبدالله المرزوق – الجزيرة ربيع – الرياض عبدالرحمن هاجد – الجزيرة سعود الماضي – الجزيرة

Source akhbaar24.argaam

