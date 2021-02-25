أطرف الكاريكاتيرات حول تهاون ومعاناة الموظفين

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تدور في أروقة المؤسسات والشركات الكثير من القصص حول تصرفات بعض الموظفين والمنسوبين، والتي ينتهي بعضها بالفصل، أو النقل، وفي ذات الوقت يشكو موظفون من تعامل يصفونه بغير المنصف من رؤسائهم في العمل.
فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
سعود الماضي- الجزيرةعلي الغامدي- المدينةعبدالرحمن هاجد- الجزيرةعبدالله جابر- مكةسعود الماضي- الجزيرةعبدالرحمن هاجد- الجزيرةفهد الخميسي – الاقتصاديةعبدالله المرزوق – الجزيرةربيع – الرياضعبدالرحمن هاجد – الجزيرةسعود الماضي – الجزيرة
Source akhbaar24.argaam
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