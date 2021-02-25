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أطرف الكاريكاتيرات حول تهاون ومعاناة الموظفين

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تدور في أروقة المؤسسات والشركات الكثير من القصص حول تصرفات بعض الموظفين والمنسوبين، والتي ينتهي بعضها بالفصل، أو النقل، وفي ذات الوقت يشكو موظفون من تعامل يصفونه بغير المنصف من رؤسائهم في العمل.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

سعود الماضي- الجزيرة18f218e5-32b3-4fe5-9c25-b72701006dc2.jpgعلي الغامدي- المدينة96df4be442.jpgعبدالرحمن هاجد- الجزيرةb37a89f7dc.jpgعبدالله جابر- مكة8dd25bac2d.jpgسعود الماضي- الجزيرة764bfc6f54.jpgعبدالرحمن هاجد- الجزيرة1b4a3fca0e.jpgفهد الخميسي – الاقتصادية04ba863c58.jpgعبدالله المرزوق – الجزيرة8ac66446ef.jpgربيع – الرياض5fdfc2b63d.jpgعبدالرحمن هاجد – الجزيرة8e21f9014d.jpgسعود الماضي – الجزيرة

2ca03e78f6.jpg

Source akhbaar24.argaam


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MO Nasa

MO Nasa

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