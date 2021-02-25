حمد الله يطلب من النصر فسخ عقده

︎ :

.



طلب النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، ، فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، بـ”التراضي” بختام الموسم الرياضي الحالي.

وكان اللاعب المغربي، التي تقدر قيمته السوقية بـ6 ملايين يورو، قد سجل 98 هدفًا، وصنع 20 آخرين، خلال 87 مباراة رسمية.

وذكرت تقارير صحفية أن حمد الله، أخبر مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، رغبته في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وأضافت أن عبدالرزاق حمد الله، لن يستطيع تقديم أي إضافة إلى النصر، بعد أن حطم معه كافة الأرقام القياسية، خاصة في الموسمين الماضيين.

Source slaati

