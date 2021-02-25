الكشف عن الضوابط الجديدة للفحص الفني الدوري للسيارات

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وافق مجلس الوزراء، على نظام الفحص الفني الدوري للسيارات وفق الضوابط الجديدة.

وتضمنت ضوابط الفحص الفني الدوري للسيارات الآتي:

1- السماح لوكلاء السيارات بالفحص الفني الدوري للمركباات المصانة لديهم مع حرية تسعير الخدمة.

2- السماح لمراكز الصيانة الأخرى والمعتمدة وفق الضوابط المرفقة مع القرار، بعمل الفحص الدوري الفني مع حرية تسعير الخدمة.

3- رفع المقابل المالي لخدمة فحص المركبات الى ١٤٥ ريال مراكز الفحص الحالية.

4- يلزم الفحص الفني الدوري كل مركبة تجاوزت (السنة الميلادية أو، ٤٠،٠٠٠ ألف كيلو متر) أيهما أسبق.

5- غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال في حال التلاعب بنتائج الفحص الدوري، تتضاعف في حال التكرار مع إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز الشهر للمرة الثانية وشطب المنشأة في االمرة الثالثة.

Source slaati

