︎ :
.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تعرض قائد دراجة هوائية لحادث تصادم مروع؛ أثناء قيادته للدراجة عكس اتجاه السير في طريق سريع بالأحساء، مساء أمس الأول (الإثنين).
وبدا في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، قائد الدراجة وهو يسير في وسط الطريق عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث قام برفع إطار الدراجة الأمامي للأعلى، قبل أن يفاجأ بعدد من السيارات في مواجهته مباشرة، حيث حاول تفاديها غير أنه لم يتمكن من ذلك.
ووثق المقطع اصطدام إحدى المركبات بقائد الدراجة الذي طار عالياً في الهواء ومن ثم سقط على الطريق دون حراك، حيث هبّ عدد من المارة وقائدي المركبات لإسعافه، فيما لم ترد أي معلومات عن مصيره.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حـادث مروع لقائد دراجة هوائية عكس السير واستعرض بها في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.