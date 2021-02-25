شاهد.. حـادث مروع لقائد دراجة هوائية عكس السير واستعرض بها في الأحساء

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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تعرض قائد دراجة هوائية لحادث تصادم مروع؛ أثناء قيادته للدراجة عكس اتجاه السير في طريق سريع بالأحساء، مساء أمس الأول (الإثنين).

وبدا في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، قائد الدراجة وهو يسير في وسط الطريق عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث قام برفع إطار الدراجة الأمامي للأعلى، قبل أن يفاجأ بعدد من السيارات في مواجهته مباشرة، حيث حاول تفاديها غير أنه لم يتمكن من ذلك.

ووثق المقطع اصطدام إحدى المركبات بقائد الدراجة الذي طار عالياً في الهواء ومن ثم سقط على الطريق دون حراك، حيث هبّ عدد من المارة وقائدي المركبات لإسعافه، فيما لم ترد أي معلومات عن مصيره.

Source akhbaar24.argaam

