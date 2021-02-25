بين الأناقة والقيمة المالية الكبيرة.. كم تساوي أسعار ساعات نجوم ورؤساء أندية المحترفين؟

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يفضل بعض نجوم ومدربي ورؤساء كرة القدم حول العالم شراء أشياء باهظة الثمن سواء سيارة أو منزل، خاصة ساعة اليد، التي تقوم بدور الأناقة أمام الكاميرات والجماهير، ولكي تساعدهم على معرفة الوقت المتبقي من المباريات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الساعات التي يرتديها نجوم الرياضة على مستوى المملكة، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو رؤساء أندية:

وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يرتدي ساعة من نوع “iwc big pilot’s perpetual calendar” تقدر قيمتها بـ 81 ألف ريال.



رئيس نادي الهلال وصاحب الثلاثية التاريخية، فهد بن نافل، يرتدي ساعة من نوع “أوديمار بيغيه رويال اوك كرونوغراف”، وتبلغ قيمتها 129 ألف ريال.



أما رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، فيرتدي ساعة “أوديمار بياجييه رويال اوك”، وتبلغ قيمتها 65 ألف ريال، كما ظهر وهو يحمل كأس السوبر بعد انتصاره على غريمه الهلال مرتديا ساعة “Rolex Submariner” قيمتها تبلغ قيمتها 60 ألف ريال.





مدرب الهلال السابق، رازفان لوشيسكو، يرتدي ساعة ماركة “هوبلو سبرت بيج بانج مون فيز” من البلاتينيوم باحتياطي طاقة يصل إلى 50 ساعة، وتبلغ قيمتها 70 ألف ريال.

فيما يرتدي مدرب نادي النصر السابق الداهية البرتغالي، روي فيتوريا، ساعة ماركة “بانيراي لومينور مارسيل”، وتبلغ قيمتها 37,500 ريال.



محترف فريق الشباب، اللاعب الأرجنتيني ايفر بانيغا، يرتدي ساعة أنيقة من ماركة “بولغاري سولو تيمبو”، وتبلغ قيمتها حوالي 16 ألف ريال.

ولاعب نادي الشباب النيجيري إيغالو، يرتدي ساعة روليكس Submariner Hulk تبلغ قيمتها 60 ألف ريال.

نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، يرتدي ساعة “أوديمار بياجيه رويال أوك أوف شور”، وتقدر قيمتها بنحو 60 ألف ريال.

محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي كريم الأحمدي يرتدي روليكس ديتونا بلاتينيوم، يُقدر ثمنها بنحو 280 ألف ريال.



مهاجم الأهلي وهدافه التاريخي عمر السومة، يرتدي ساعة ماركة “روليكس يخت ماستر”، تُقدر قيمتها بـ 60 ألف ريال.



هداف الهلال، المحترف الفرنسي غوميز، يرتدي ساعة من نوع “Bulgari Octo finissimo” تُقدر قيمتها بحوالي 453 ألف ريال.



نجم نادي النصر، المحترف المغربي نور الدين أمرابط، يرتدي ساعة “أوديمار بيجيه رويال اوك سكيليتون”، تبلغ قيمتها حوالي 360 ألف ريال.



أما مدافع النصر علي لاجامي، فيظهر مرتدياً ساعة “D1 Milano” المصنوعة من البولي كاربون، تبلغ قيمتها 720 ريالا فقط.

ولاعب النصر البرازيلي بيتروس يظهر مرتدياً واحدة من أجمل ساعات رولكس “GMT 2″، وتبلغ قيمتها بالسعر الرسمي لوكالة رولكس 35 ألف ريال.

Source akhbaar24.argaam

