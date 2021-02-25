مدون تقني: “كلوب هاوس” سيئ من ناحية أمن المعلومات.. وهذه نصيحتي لمستخدميه

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أكد المدون التقني تركي المحمود أنه حتى الآن لا يزال تطبيق كلوب هاوس سيئًا من ناحية أمن المعلومات.

وأشار المحمود، خلال استضافته على قناة “الرسالة”، أمس (الأربعاء)، إلى أن جميع الإعلانات التي صدرت من قبل التطبيق حتى الآن لم يتم تغطية الثغرات بها، لذلك فهو يقع في دائرة الشك.

ووجه نصيحة لمستخدمي التطبيق بضرورة عدم ربط حساباتهم على تويتر وإنستغرام بالتطبيق، لافتا إلى أنه من الناحية الاجتماعية يحتوي التطبيق على غرف للدردشة لا تناسب المجتمع، وبإمكان المستخدمين ترك تلك الغرف والانتقال إلى أخرى.

ودعا مستخدمي التطبيق أن يكونوا على قدر المسؤولية، عند التواجد داخل غرف الدردشة، لأن تأثير الصوت أكبر من تأثير الكتابة.

Source akhbaar24.argaam

