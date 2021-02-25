شاهد.. عامل يرتل القرآن في ساحة جامعة الملك سعود بصوت “شجي”

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل فلبيني يرتل القرآن بساحة جامعة الملك سعود. وأظهر الفيديو أن الفلبيني تمكن من جذب أسماع الموظفين، ما استدعى قيام أحدهم بتصوير المقطع وتوثيقه. ولاقى المقطع انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثير منهم عن إعجابهم بصوت العامل الفلبيني في ترتيل القرآن. Source akhbaar24.argaam





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