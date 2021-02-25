هل سافر الملك عبدالعزيز إلى لندن لتلقي العلاج؟.. تعرّف على الحقيقة

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة نادرة، تعود إلى يناير من عام 1911، لتقرير سياسي من المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في الخليج والقائم بالأعمال المقيمية “بيردوود”.
وتفيد الوثيقة بأن الملك عبدالعزيز سافر إلى لندن في ذلك التوقيت، لتلقي العلاج من مرض السل الرئوي في مستشفى فيكتوريا بالعاصمة البريطانية.
ونفى حساب “تاريخ آل سعود” على “تويتر” صحة البيانات الواردة في الوثيقة، موضحا أن المؤسس لم يسافر إلى بريطانيا نهائيًا.
وأوضح أن الملك الراحل عبدالعزيز سافر طوال حياته إلى قطر والبحرين والكويت والبصرة ومصر فقط.
Source akhbaar24.argaam
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