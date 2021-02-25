قضى 50 عاماً في مهنته.. وفـاة مؤذن أحد جوامع الرياض متأثراً بإصـابته بـ “كورونا”

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تـوفي مؤذن جامع العبدالقادر بحي سلطانة في مدينة الرياض، متأثراً بإصـابته بفيروس “كورونا”.
ودفن جثمـان الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر، الذي تـوفي عن عمر يناهز 90 عاماً قضى منها 50 عاماً في رفع الأذان، في مقبرة الشمال أمس (الأربعاء).
وأوضح إمام وخطيب جامع العبدالقادر الشيخ عبدالرحمن الثنيان وفقاً لـ”سبق”، أن الفقيد كان متفانياً في عمله لأكثر من 30 عاماً عاصره فيها، مشيراً إلى أنه كان يختم القرآن كاملاً كل ليلة في شهر رمضان.
ولفت إلى أنه لقّبه بـ”والد المساكين” لكثرة مساعدته للفقراء وتفقد أحوالهم، مبيناً أنه كان كثيرَ الجلوس في الجامع حتى مع تقدمه في العمر.
Source akhbaar24.argaam
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