مجلس الضمان الصحي: تنويم المريض بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين «مشروط»

أوضح مجلس الضمان الصحي، استمرار تنويم المريض بالمستشفى بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين بشرطين، وهما: ألا تتجاوز تلك المدة 365 يومًا، وأن يكون في حدود الحد الأقصى للتغطية.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية، وذلك للمدة التي تتطلبها العلة، شريطة ألا تتجاوز تلك المدة 365 يومًا من تاريخ ابتداء تلك العلة التي استدعت التنويم، وفي حدود الحد الأقصى للتغطية».

وقال المواطن إنه يستفسر عن حالة دخلت المستشفى وتم التنويم قبل انتهاء صلاحية كارت التأمين بأسبوعين تقريبًا، ومازال التنويم قائمًا، فهل يتم استكمال التنويم علي شركة التأمين المنتهي أم يخرج المريض وحالته حرجه بسبب انتهاء التامين؟

من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات) وهو وحده المسؤول عن دفع أقساط التأمين.

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