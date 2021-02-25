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«الجوازات»: 3 خطوات تسمح لأبناء السعوديين من أجنبيات بالخروج

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الرياض - محمد عبدالله - يتصدرها رفع طلب تصريح سفر عبر منصة «أبشر»

الجوازات, أبشر, سفر المواطنينأوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات اللازمة للسماح للأبناء السعوديين لأمهات أجنبيات بالخروج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح للأبناء السعوديين لأمهات أجنبيات بالخروج بطريقة واحدة للم شملهم بأمهاتهم في الخارج؟». 

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم رفع طلب تصريح سفر من خلال منصة أبشر لرب الأسرة مرفقًا سجل الأسرة وأسماء المرافقين وأرقام السجلات للمرافقين وإثبات السكن في دولة المقصد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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