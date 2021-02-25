«الجوازات»: 3 خطوات تسمح لأبناء السعوديين من أجنبيات بالخروج

الجوازات, أبشر, سفر المواطنينأوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات اللازمة للسماح للأبناء السعوديين لأمهات أجنبيات بالخروج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح للأبناء السعوديين لأمهات أجنبيات بالخروج بطريقة واحدة للم شملهم بأمهاتهم في الخارج؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم رفع طلب تصريح سفر من خلال منصة أبشر لرب الأسرة مرفقًا سجل الأسرة وأسماء المرافقين وأرقام السجلات للمرافقين وإثبات السكن في دولة المقصد».

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