الأرصاد.. سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة تكون سحب رعدية ممطرة ورياحا نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط للرياح وتدنٍ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عيده،ظهران الجنوب، محايل» والباحة «القرى، المندق، الباحة، بلجرشي، فرعة غامد الزناد» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأيضًا، تشهد «الحرث، الريث، الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» بمنطقة جازان تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشهد «الخرج، الدوادمي،الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، حريملاء، رماح» بمنطقة الرياض و«الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق» بالمنطقة الشرقية رياحا نشطة مصحوبة بتدن في الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك نشاط للرياح والأتربة المثارة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية بـ«السليل، وادي الدواسر» بمنطقة الرياض.