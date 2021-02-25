«حساب المواطن»: خطوتان لتغيير الحالة الاجتماعية بعد وفاة الزوجة

أوضح برنامج «حساب المواطن»، خطوات طريقة تغيير الحالة الاجتماعية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل وفاة الزوجة وهي تابع للمستفيد الرئيسي يوقف دعم حساب المواطن؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية بإمكانك تغيير الحالة الاجتماعية عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات عامة) وفي حال وجود تابعين يتم اختيار الحالة الاجتماعية "أرمل" وفي حال عدم وجود تابعين يتم اختيار الحالة الاجتماعية "أعزب"».

وأضاف: «ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة المراجعة، وفي حال صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية».

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يوضح كيفية تعديل اسم العائلة للمستفيد

حساب المواطن» يوضح إمكانية استلام الزوجة مبلغ الدعم دون علم قرينها