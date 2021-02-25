الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني يبحثان العلاقات الدفاعية بين البلدين

تلقَّى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.

و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الأمير خالد بن سلمان: تلقيت اتصال من وزير الدفاع بالمملكة المتحدة السيد/ بن والاس حيث بحثنا العلاقات الدفاعية بين بلدينا الصديقين وحرصنا المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.