آلية سفر السعوديين والسعوديات عبر منفذ «جسر الملك فهد»

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات، عقب صدور التوجيهات السامية من الجهات المختصة بالسماح للسعوديين والسعوديات المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنفذ مباشرة بعد تقديم المستندات المطلوبة.

وأشار جسر الملك فهد إلى أن الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات، تشمل فئتين هما:

- السعوديون المتزوجون من غير السعوديات إذا كن مقيمات خارج المملكة، بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

- السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودون بالخارج.

ويشترط تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وفي حال عدم التمكن من تقديم المستندات المطلوبة للمسؤولين بالمنفذ يتم التقديم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر وإرفاق كل المستندات المطلوبة.

وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد، إنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية، وستة أشهر لباقي الدول المسموح بها.

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السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة