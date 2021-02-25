وزير التعليم يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية: أدام الله عليكم الصحة

تقدم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، نيابة عن جميع منسوبي التعليم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت للأمير محمد بن سلمان، وتكللت بالنجاح داعيًا الله- تعالى- أن يديم على سموه الكريم الصحة والعافية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: باسمي ونيابة عن جميع منسوبي التعليم؛ أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد- حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد؛ ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موفور الصحة والسلامة.

كان الديوان الملكي، قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح، وأكد الديوان الملكي، أن سمو ولي العهد، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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