بتكلفة 33 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن 9 مشاريع تنموية بمركز الدليمية

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، 9مشاريع تنموية بمركز الدليمية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 33 مليون ريال، بحضور وكيل الإمارة الدكتورعبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.

وأوضح سموه، أن تدشين المشاريع الجديدة والقيام بالجولات الميدانية التفقدية، تأتي للالتقاء بالمواطنين والمسؤولين، مؤكداً أن جائحة كورونا لم تؤثر على استمرار مسيرة البناء والتنمية والتطوير في ظل الحكومة الرشيدة.

كما افتتح أمير القصيم المقر الجديد لبلدية الدليمية وشهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، كلمة لرئيس المركز زبن الجديع استعرض خلالها ما تحقق من مشاريع تنموية أسهمت في دعم الجهود المبذولة لخدمة أهالي المركز.

ثم دشن - عن بُعد - مبنى الجمعية الخيرية بالدليمية بتكلفة بلغت 1400000 ريال، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء خمس وحدات سكنية بتكلفة 1700000 ريال، تنفذه جمعية البر الخيرية بالدليمية بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية، على مساحة 550 متراً مربعاً لكل وحدة سكنية .