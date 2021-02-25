رئيس مجلس «الغرف السعودية» يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

تقدم رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، اليوم الخميس، نيابة عن قطاع الأعمال السعودي بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت للأمير محمد بن سلمان، وتكللت بالنجاح داعيًا الله- تعالى- أن يديم على سموه الكريم الصحة والعافية.

وقال العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «باسمي ونيابة عن قطاع الأعمال السعودي أتقدم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد- حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد، داعيًا الله تعالى أن يديم على سموه الكريم الصحة والعافية».

كان الديوان الملكي، قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح، وأكد الديوان الملكي، أن سمو ولي العهد، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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