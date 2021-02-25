راصد جوي عن «طقس الخميس»: رياح نشطة وانخفاض شديد في الحرارة ببعض المناطق

توقع الراصد الجوي نزيه الحيزان، أن يشهد طقس اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير تصل لمستوى الصقيع والتجمد عند الفجر والصباح الباكر شمال المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الراصد الجوي إلى أنه خلال فترة وسط النهار يميل الجو للدفء مع إحساس بالبرودة.

وأضاف الحيزان، أن هناك هبوبا للرياح الشمالية بوجه عام تنشط على شرق المملكة والربع الخالي وعلى الغربية.

وعن فرص هطول الأمطار، أوضح أن هناك فرصة للأمطار على المنطقة الشرقية وتنحسر على المرتفعات.