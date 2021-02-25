«الحصيني» يتوقَّع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. ويوجه نصيحة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء في إجازة نهاية الأسبوع (يومي الجمعة والسبت) معتدلة نهارًا باردة ليلًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وقال الحصيني- عبر تويتر-: «اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات الوقائية من كورونا وملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة».

وأضاف الحصيني أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، تميل للبرودة إلى باردة ليلًا، ومن معتدلة تميل للحرارة نهارًا، أما جازان فهي معتدلة ليلًا حارة نهارًا.

وأشار إلى أن الرياح المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة، لا تمنع التنزه على عموم المملكة، عدا بدر إوجدة، ووسط وجنوب الشرقية وشرق المرتفعات الجنوبية والغربية؛، حيث توجد بها رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار والرمال.

وأضاف الحصيني، أنه يوم السبت تظهر سحب محدودة ومتفرقة على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشمال المملكة، قد تهطل بعض الأمطار، معظمها خفيفة.

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