شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء العالمي» يشكر المملكة على دعمها الفاعل لمتضرري اليمن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية