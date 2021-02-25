شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء العالمي» يشكر المملكة على دعمها الفاعل لمتضرري اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب المدير التنفيذي لبرنامج «الغذاء العالمي» ديفيد بيزلي عن شكره الجزيل للمملكة على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن، الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان، مبينًا أن ما قدمته المملكة عبر المركز سيساعد بلا شك في تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل. وخلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مشترك أمس الأول مع برنامج «الغذاء العالمي» لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفا في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، عبر ديفيد بيزلي عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج، وقال: إن لدينا الكثير من العمل لإنجازه حاليًا وفي المستقبل، وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل، الذي نحتاجه. وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج «الغذاء العالمي» أن جائحة كورونا جلبت مآسي عديدة وتدهورا اقتصاديا في جميع أنحاء المعمورة، وسيُحدث هذا الدعم فارقًا كبيرًا؛ لأن الجائحة أثرت بشكل كبير على الفئات المستضعفة وفاقمت من مشكلة المجاعة في العالم، مفيدا بأن اليمن تعد من أكثر الدول، التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.