شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الديوان الملكي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال الديوان الملكي، في بيان اليوم: "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.