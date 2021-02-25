شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 20 نشاطا صناعيا ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة بقيق ممثلة في إدارة صحة البيئة، 30 زيارة ضمن جولاتها الرقابية خلال الفترة المسائية على الأنشطة الصناعية الخفيفة «صيانة السيارات والنجارة والحدادة والألمنيوم» للتأكد من التراخيص البلدية، نتج عنها مخالفة 9 محلات وإصدار 11 إنذارا.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.