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إنذار ومخالفة 20 نشاطا صناعيا ببقيق

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الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة بقيق ممثلة في إدارة صحة البيئة، 30 زيارة ضمن جولاتها الرقابية خلال الفترة المسائية على الأنشطة الصناعية الخفيفة «صيانة السيارات والنجارة والحدادة والألمنيوم» للتأكد من التراخيص البلدية، نتج عنها مخالفة 9 محلات وإصدار 11 إنذارا.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «» المستجد، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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