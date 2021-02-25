شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحيل 27 مخالفا للجهات المعنية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.