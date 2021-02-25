شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 مساجد مؤقتا بـ 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 6 مساجد مؤقتاً بـ4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 17 يوماً 141 مسجداً تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة. وبيَّنت أن المساجد المغلقة شملت 3 بمنطقة الرياض، ومسجدا واحدا في كل من مناطق «الشرقية، الحدود الشمالية، عسير». وأشارت إلى فتح 17 مسجدا، 6 منها في منطقة حائل، و5 في منطقة الرياض، و2 في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. كما جددت الوزارة التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.