شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ملحوظة بإصابات كورونا.. و280 متعافيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت وزارة الصحة الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرةً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.

وسجلت الوزارة، أمس، 353 حالة مؤكدة، وتعافي 280 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2531، منها 483 حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 376021 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 367015 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6475 حالة، مبينةً أنه أجري (45388) فحصا مخبريا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.