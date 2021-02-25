شكرا لقرائتكم خبر عن 1773 مخالفة لقرارات التوطين في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معدل جولاتها التفتيشية والمخالفات المضبوطة بشأن قرارات التوطين، وذلك خلال شهر يناير المنصرم، مشيرة إلى تنفيذ 60.069 زيارة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين. وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 1773 مخالفة، جاءت أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع 606 مخالفات، تليها الرياض بواقع 284 مخالفة.

وبيَّنت الوزارة أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، وكانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالًا بمعدل 99% تليها منطقة نجران بمعدل 98% ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 97%. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينةً أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.