شكرا لقرائتكم خبر عن 258 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 258 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية أمس الاول لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4571 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 414 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.