شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف إجراءات سفر المواطنين المتزوجين من أجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” أن الجهات المختصة سهلت الإجراءات المتعلقة بالسفر للسعوديين المتزوجين من أجانب، وذلك بعد السماح للمرأة بالسفر عن طريق منافذ ومطارات المملكة، بشرط أن تصطحب معها ما يثبت زواجها من غير سعودي.

وفيما يخص المواطن السعودي، أوضح مصدر لـ«اليوم»، أن الجهات المختصة خففت قيود السفر والرد سريعا عن طريق نظام «أبشر»، بعد إرفاق ما يثبت أن زوجته غير سعودية وهناك ما يحول بينه وبين قدومها للمملكة ولا تستطيع القدوم.

رد سريع

وأكد المصدر أن الرد على طلب المواطن عن طريق «أبشر» سيكون سريعا وبالموافقة إذا تم إثبات ذلك عبر الأوراق التي يتم رفعها بالموافقات.

وذكر مصدر مسؤول لـ«اليوم» أن هناك كثافة في أعداد المسجلين في تطبيق «صحتي» وذلك لإجراء فحص كورونا بمركز «تأكد» إذ وصل عدد المسجلين، يوم أمس الأول، 4190، متوقعا تجاوز 7000.

كثافة التسجيل

وأضاف إن كثافة المسجلين أدت إلى حدوث تأخير في المواعيد بسبب الضغط على الموقع، وذلك بعد إعلان السماح بالسفر وفق الشروط الصادرة من الجهات المعنية.