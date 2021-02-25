شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 5700 من معلمات التربية الخاصة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة التربية الخاصة «بنات» بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المرحلة الرابعة من مبادرة «قنوات التدريب»، وذلك خلال الفترة من 16 - 26 /‏ 7 /‏ 1442هـ، تفعيلاً للشراكات المجتمعية واستثماراً للخبرات والكفاءات في المجتمع التعليمي والتربوي. وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ابتسام الأحمد أن المبادرة تستهدف معلمات التربية الخاصة والتعليم العام، لتزويد المعلمات بإستراتيجيات نموذج المعرفة، وإكسابهن المفردات في مجال تعليم الصم واكتشاف المشكلات البصرية لدى الأطفال وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية مع التطرق إلى التعليم المتمايز لذوي الإعاقة ببرامج الدمج وإحاطتهن بأساسيات إدارة الصف الافتراضي ولغة الإشارة.

وأشارت الأحمد إلى اهتمام إدارة التربية الخاصة بالتعليم التقني للصم وضعاف السمع والتأهيل المهني لذوي الإعاقة وإثراء المعلمات بالتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع أسر طلاب ذوي الإعاقة في مرحلة التأهيل المهني. وبيَّنت أن المبادرة تستهدف كذلك رصد الممارسات المبنية على البراهين في مجال اضطراب طيف التوحد وطرق تدريسهم في ظل الجائحة.