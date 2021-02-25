مجلس الوزراء يقر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

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الدمام - شريف احمد - إقرار ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والكويت في مختلف المجالات

شفافية البيانات في مجال «الطاقة» وتخفيف آثار جائحة كورونا

وافق مجلس الوزراء، على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات ، وضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء "حفظه الله" خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ، الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، والموافقة على تنظيمها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها ـ أيده الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسات العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كما اطلع ، على موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مبادرات سعودية لدعم استقرار أسواق البترول العالمية

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أثمرته مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق، مشيرا إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقاً لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين.

مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف مناطق المملكة

تناول مجلس الوزراء، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذا للتوجيهات الكريمة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

أمن واستقرار الصومال

استعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، معرباَ عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

تعاون جمركي مع نيوزلندا

فوض مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تجديد إدانة اعتداءات الميليشيا الحوثية

جدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تباحث مع كوريا حول الرؤية السعودية

فوض مجلس الوزراء، وزير الاستثمار- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية- الكورية «2030»، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «279» وتاريخ 4/6/1439هـ، والتوقيع عليه.

اتفاقية لإنفاذ «سيليك» مع مركز جنوب شرق أوروبا

وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون «سيليك».

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: د. عيد بن سالم بن عيد العتيبي إلى وظيفة «وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بإمارة منطقة المدينة المنورة، وتركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة المالية، وسعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة «وكيل الأمين» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بأمانة المنطقة الشرقية، ومنصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وعبدالله بن محمد بن عبدالله البكر إلى وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالمحكمة العليا، وم. سامي بن محمد بن عمر الشمري إلى وظيفة «مدير عام فرع» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم إلى وظيفة «مستشار لشؤون الأراضي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وم. عبدالله بن بخيت بن سعيد الزهراني إلى وظيفة «مستشار شؤون مجالس بلدية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وخالد بن عائض بن يحيى القحطاني إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.